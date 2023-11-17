Экс-игрок ЦСКА Карраскаль: «Я счастлив в «Динамо»

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, перешедший из ЦСКА в «Динамо» минувшим летом, высказался о том, как чувствует себя в новом коллективе.

«В «Динамо» чувствую себя замечательно, я счастлив. Меня здесь всё устраивает», - приводятся слова южноамериканского футболиста на страницах «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник провел восемь поединков, в которых не отметился результативными действиями. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

После первого круга чемпионата России «армейцы» набрали 25 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.