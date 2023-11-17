Вахания: «Думаю, для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное»

Защитник «Ростова» Илья Вахания, являющийся воспитанником «Зенита», рассказал о своём особенном настрое на матчи против «Спартака».

Напомним, в матче 15-го тура РПЛ южане уступили «красно-белым» со счётом 1:2.

«Думаю, для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное, а когда ты воспитанник «Зенита» — вдвойне. Хочется отобрать очки и выиграть, тем более, у них дома», — цитирует Ваханию «Спорт-Экспресс».

После 15 туров чемпионата России «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 26 ноября против «Пари НН».