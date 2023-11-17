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Вахания: «Думаю, для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное»

17 Ноября 2023 • 09:34 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
26.11 19:00

Защитник «Ростова» Илья Вахания, являющийся воспитанником «Зенита», рассказал о своём особенном настрое на матчи против «Спартака».

Напомним, в матче 15-го тура РПЛ южане уступили «красно-белым» со счётом 1:2.

«Думаю, для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное, а когда ты воспитанник «Зенита» — вдвойне. Хочется отобрать очки и выиграть, тем более, у них дома», — цитирует Ваханию «Спорт-Экспресс».

После 15 туров чемпионата России «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 26 ноября против «Пари НН».

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