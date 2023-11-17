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Карраскаль раскрыл причины ухода из ЦСКА

17 Ноября 2023 • 09:00 Комментировать

Колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль рассказал о причинах своего трансфера из московского ЦСКА в другой столичный клуб – «Динамо».

«В ЦСКА хотели немного изменить ситуацию. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом (Мединой). Поэтому мы и приняли решение уйти», - рассказал полузащитник в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что Карраскаль пополнил ряды «Динамо» в летнее трансферное окно. Полузащитник заключил с «бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2027 года. Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро.

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