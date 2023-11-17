Стало известно, когда восстановится форвард «Зенита» Кассьерра

Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего петербургского «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о травме своего клиента.

«Повреждение Матео несерьезного характера. Он будет в строю через 10-12 дней», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что колумбийский нападающий получил травму в поединке 15-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В нынешнем розыгрыше чемпионата страны 26-летний форвард провел 14 поединков за «сине-бело-голубых». Кассьерра записал на свой счет 12 забитых мячей и одну результативную передачу.