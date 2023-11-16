Глебов: Грех жаловаться на сервис, всё по-людски

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов оценил логистическую ситуацию для «жёлто-синих».

Из-за закрытия аэропорта Ростова-на-Дону подопечным Валерия Карпина приходится добирать до гостевых матчей иными способами. «Грех жаловаться. Всё по-людски. Нет негатива», — рассказал хавбек «жёлто-синих» в разговоре с изданием «РБ Спорт».

Напомним, что после первой половины Российской премьер-лиги «Ростов» находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 17 баллов. На счету Глебова 20 матчей в рамках всех состязаний и один забитый мяч.