Грицаенко: «Вада ещё не набрал свои кондиции на сто процентов»

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко полагает, что его партнёр по клубу, аргентинец Валентин Вада ещё не показывает всё то, что на самом деле может.

«Такой скилл у него — забивать ключевые голы, приносить команде победы. Спасибо ему за это. Думаю, он еще даже не набрал кондиции на сто процентов», - говорит Грицаенко в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Вада принёс «Рубину» своими решающими голами уже три победы. Аргентинец поражал ворота «Факела», «Балтики» и «Урала». Кстати, все три матча завершились со счётом 1:0 в пользу «рубиновых».

Вада перебрался в Казань в минувшее трансферное окно из испанского клуба «Реал Сарагоса».