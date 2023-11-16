Грицаенко: «Мы могли забить «Сочи» и пять-шесть мячей»

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко полагает, что победа с «сухим» счётом 2:0 – это далеко не максимум его команды в самом последнем на данный момент матче. Напомним, что в 15 туре «Рубин» гостил у «Сочи», голами в составе «Рубина» отметились Руслан Безруков и албанский форвард Мирлинд Даку.

«За исключением первых 15–20 минут мы контролировали игру и могли оформить пять-шесть голов. Результатом довольны, реализацией – не совсем - говорит Грицаенко «Матч ТВ», отмечая, что игра была довольно энергозатратной.

Ранее Грицаенко объяснил невероятный взлёт «Рубина» - его команда не проигрывает уже пять матчей кряду. Не только не проигрывает – но и не пропускает.