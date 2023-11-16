В «Лечче» прокомментировали интерес «Локомотива» к Понграчичу

Панталео Коврино, технический директор «Лечче», прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к защитнику Марину Понграчичу.

«Понграчич не продаётся», — кратко высказался функционер клуба Серии А в разговоре с «Чемпионатом». Ранее появилась информация, что «железнодорожники» рассматривают возможность усиления хорватским защитником «Лечче» и форвардом «Милана» и сборной Сербии Лукой Йовичем.

Марин Понграчич известен по выступлениям за немецкие «Вольфсбург» и «Боруссию» из Дортмунда. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока сборной Хорватии в четыре миллиона евро.