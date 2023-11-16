Лещук против иностранных арбитров в РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался по поводу возможного назначения в РПЛ судей иностранцев. Ранее о соглашении в области судейского сотрудничества с Беларусью и Саудовской Аравией заявил Павел Каманцев и вполне возможно, что судьи из этих стран смогут поработать на матчах Премьер-лиги.

«У нас большая страна с большим количеством судей. Нужно выстраивать работу с ними и придерживаться единых трактовок моментов», - высказался телеканалу «Матч ТВ» голкипер.

Ранее вратарь «Динамо» рассказал, почему будучи футболистом совершенно не любит смотреть футбол.