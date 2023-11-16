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Грицаенко объяснил, что происходит с «Рубином»

16 Ноября 2023 • 22:35 Комментировать
Рубин
...
Факел
26.11 16:30

Казанский «Рубин» в последних пяти турах РПЛ не то, что не проигрывает – он ещё и не пропускает. Один из творцов этой серии, защитник казанцев Алексей Грицаенко объяснил феномен команды Рашида Рахимова.

«Просто никто не хотел быть внизу, у каждого есть характер и воля к победе. За счет команды, желания и того, что каждый бьется друг за друга мы и провели такую серию», - говорит Грицаенко телеканалу «Матч ТВ».

«Рубин» после первого круга занял восьмое место турнирной таблицы с 22 баллами в активе, до третьего места при невероятной плотности турнирной таблицы – всего три очка. В 16 туре казанцам предстоит сыграть с ещё одним осенним творцом сенсаций в РПЛ - «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алексей Грицаенко

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