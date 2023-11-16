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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Афанасьев: «Сочи» и «Ахмат» стали разочарованием первой половины сезона РПЛ

16 Ноября 2023 • 22:24 Комментировать
Сочи
0:2
Рубин

Экс-футболист сборной России Андрей Афанасьев назвал главные разочарования и открытия первой части сезона Премьер-лиги.

«Разочарованием, наверное, стали «Сочи» и «Ахмат». Думал, что эти команды будут выступать намного стабильнее и интереснее, хотя даже у них есть шансы все исправить», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Также Афанасьев выразил надежду на борьбу московских клубов за чемпионский титул, что сделает вторую половину сезона более интересной. Открытием после 15-ти туров Афанасьев назвал «Краснодар» и «Крылья Советов».

Напомним, что «Ахмат» и «Сочи» находятся в зоне вылета по итогам первой половины сезона. Лидером турнирной таблицы с отрывом в два очка от «Зенита» является «Краснодар».

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Сочи Ахмат Андрей Афанасьев ещё теги

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