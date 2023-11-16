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Дмитрий Комбаров хочет стажироваться у Галактионова

16 Ноября 2023 • 22:17 Комментировать

Бывший защитник московских «Динамо» и «Спартака», а ныне начинающий тренер Дмитрий Комбаров выразил желание пройти стажировку у Михаила Галактионова в «Локомотиве». Ранее он уже провёл один день в московском клубе.

«Было очень интересно, жаль не все футболисты присутствовали. Галактионов очень интересный тренер, давно хотел к нему на стажировку – одного дня для меня мало, надо будет найти время и с его позволения постажироваться подольше», - говорит Комбаров для «Матч ТВ».

Напомним, что Галактионов возглавляет «Локомотив» уже более года. Под его руководством команда выдала великолепную весну, а сейчас идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от третьей строчки на балл.

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Евро-Футбол.Ру,
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