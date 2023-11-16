Шмаров не видит у «Спартака» шансов на чемпионство

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров высказался о перспективах столичного «Спартака» на чемпионский титул РПЛ в этом сезоне.

«Пусть отрыв лидеров от «красно-белых» ещё не слишком большой, но я не думаю, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту». В этом сезоне «Спартак» не сможет стать чемпионом, как мне кажется», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». Также Шмаров отметил, что не хочет давать оценку выступлениям подопечных Гильермо Абаскаля.

Напомним, что первую половину розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» закончил на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.