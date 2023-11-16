Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов объяснил, в каком компоненте Песьяков — лучший вратарь РПЛ

16 Ноября 2023 • 21:37 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
26.11 19:00

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о том, кто является лучшим вратарём чемпионата России по игре ногами.

«Если брать короткие передачи — Серёга Песьяков с большим отрывом. Если брать длинные передачи, диагонали, плассеры в форварда — Мотя Сафонов», — приводит слова Глебова портал «РБ Спорт».

После 15 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 очков. На счету «Краснодара» 32 балла и первая позиция в чемпионате.

В предстоящем туре донской коллектив сыграет на своем поле с «Пари НН», а «быки» на выезде встретятся с «Уралом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Сергей Песьяков Матвей Сафонов Данил Глебов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Ноября
18:21
Байдачный: «Ростов» с Карпиным не вылетит»
13:48
Глебов — о мотивации в РПЛ: «Выиграть медали и играть в тот футбол, который мы тренируем»
13:33
Глебов — о желании уехать в Европу: «Хочется понюхать, что там творится, какой уровень футбола»
15 Ноября
19:36
Гендиректор «Пари НН»: У нас много предложений по Севикяну, в том числе из Европы
18:17
«Пари НН» повесил ценник на Севикяна — на игрока претендуют два топ-клуба РПЛ
17:28
Евгений Чернов: «Футбол в РПЛ стал более атакующим, многие команды играют агрессивно»
11:36
Агент Голенкова: «Егор способен на большее»
14 Ноября
15:16
Данцев назвал главную проблему «Ростова»
13 Ноября
21:21
Евгений Чернов: «Ростов» стабилизировал ситуацию»
20:27
Гендиректор «Пари НН»: «Клуб выполнил задачу на первый круг»
15:02
Вице-президент «Ростова» отказался оценивать результаты команды в РПЛ
13:16
Игрок «Ростова» Глебов — о матче со «Спартаком»: «Вышли не с тем настроем»
10:47
Байрамян — о неудачах «Ростова»: «Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
22:17 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров хочет стажироваться у Галактионова
22:03 · Россия. Премьер-лига
Шмаров не видит у «Спартака» шансов на чемпионство
21:37 · Россия. Премьер-лига
Глебов объяснил, в каком компоненте Песьяков — лучший вратарь РПЛ
21:30 · Россия. Премьер-лига
Балахнин не удивлён интересу к Соболеву из Италии
21:25 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» запросил информацию по защитнику из Серии А
20:57 · Россия. Премьер-лига
Хаджи — об интересе к Соболеву из Серии А: «Если есть желание, на многое закрываются глаза»
20:54 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев будет частью команды ЦСКА в ретро-матче
20:48 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Ивич — лучший тренер РПЛ в первом круге
20:42 · Россия. Премьер-лига
Талалаев верит в зимний переезд Сперцяна в Европу
20:38 · Кубок России
​Гафин высказался о попадании «Динамо» на «Зенит»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в первом круге
19:38 · Россия. Премьер-лига
​Личка объяснил, почему попросил не вызывать Фомина в сборную России
19:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Подберёзкин: «Очень обидно и неприятно, что футбол Шаронова пока не даёт нужного результата»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Пиняев может превратиться в звезду европейского масштаба
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Алдонин выбрал главное открытие первого круга РПЛ среди футболистов
Все новости
Рекомендуем