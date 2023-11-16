Глебов объяснил, в каком компоненте Песьяков — лучший вратарь РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о том, кто является лучшим вратарём чемпионата России по игре ногами.

«Если брать короткие передачи — Серёга Песьяков с большим отрывом. Если брать длинные передачи, диагонали, плассеры в форварда — Мотя Сафонов», — приводит слова Глебова портал «РБ Спорт».

После 15 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 очков. На счету «Краснодара» 32 балла и первая позиция в чемпионате.

В предстоящем туре донской коллектив сыграет на своем поле с «Пари НН», а «быки» на выезде встретятся с «Уралом».