Балахнин не удивлён интересу к Соболеву из Италии

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об интересе к нападающему «Спартака» Александру Соболеву от клубов итальянской Серии А.

«Люди, которые этим занимаются, смотрят сотни игроков и больше. Поэтому, более-менее молодых футболистов смотрят и по амплуа достаточно много игроков. Не считаю это чем-то удивительным», — приводит слова эксперта Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что один из клубов итальянского чемпионата отказался от подписания Соболева из-за проблем футболиста с дисциплиной. В текущем сезоне форвард «красно-белых» провёл 14 матчей в рамках всех турниров, забив пять голов.