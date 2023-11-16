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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» запросил информацию по защитнику из Серии А

16 Ноября 2023 • 21:25 Комментировать

«Локомотив» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно. По информации «Чемпионата», москвичи запросили информацию по защитнику Марину Понграчичу из «Лечче», после чего взяли паузу на раздумья.

26-летний Понграчич выступает за «Лечче» уже почти полтора сезона. За это время хорват провёл 23 матча, в которых не отмечался результативными действиями. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

Напомним, что «Локомотив» завершил первый круг Российской премьер-лиги на седьмой позиции в таблице.

​«Локомотив» может подписать известного форварда из «Милана»

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