​«Локомотив» может подписать известного форварда из «Милана»

«Локомотив» ищет варианты по усилению состава. Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», московский клуб запросил информацию по форварду «Милана» Луке Йовичу. Получив её, «железнодорожники» взяли время на размышления.

Йович – достаточно известный по европейским меркам футболист. В 2019 году «Реал» заплатил за серба больше 60 миллионов евро, однако трансфер оказался провальным – Лука в Мадриде заиграть не смог.

В «Милан» Йович перебрался в летнее трансферное окно. С тех пор серб поучаствовал в семи матчах. Результативными действиями Лука не отмечался.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Луку Йовича в 8 миллионов евро.

После первого круга «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.