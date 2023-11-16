​Акинфеев будет частью команды ЦСКА в ретро-матче

Игорь Акинфеев будет частью команды в ближайшем ретро-матче между ЦСКА и «Локомотивом». Впрочем, на поле 37-летний голкипер вряд ли появится. Об этом рассказал Кирилл Брейдо, который в московском клубе работает директором по коммуникациям.

«Что касается Игоря Акинфеева, то он примет участие в событии, но в основном в медийных активностях. Он будет частью команды, но на поле Игорь всё же вряд ли появится, будучи, к нашему общему счастью, действующим футболистом», - цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Ретро-матч между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 19 ноября. Игра будет приурочена к годовщине «золотого матча» между командами. В 2002 году «армейцы» и «железнодорожники» набрали одинаковое количество очков, после чего «Локо» одержал минимальную победу в «золотой игре».