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​Личка объяснил, почему попросил не вызывать Фомина в сборную России

16 Ноября 2023 • 19:38 Комментировать

Рулевой «Динамо» Марцел Личка высказался о том, почему он попросил не вызывать хавбека Даниила Фомина в ряды национальной сборной России.

«Он ещё перед игрой с «Оренбургом» занимался голеностопом, так как не восстановился на сто процентов. Рад, что он не поехал, потому что на первом соборе он травмировался и лечился три недели. Потом опять травмировал тот же самый голеностоп», - цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Сборная России в рамках ноябрьского сбора проведёт товарищеский матч против Кубы. Команды сыграют в Волгограде в ближайший понедельник, 20 ноября.

«Динамо» после первого круга чемпионата России располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь зачётных баллов.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 25 ноября – против ЦСКА.

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Динамо Москва Сборная России Даниил Фомин Марцел Личка ещё теги
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