Пименов: Пиняев может превратиться в звезду европейского масштаба

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием о нападающем «железнодорожников» Сергее Пиняеве.

«Казалось, недавно человек подавал надежды, а в 19 уже защищает цвета сборной. Пиняев неплохо проявил себя, хотя многие считают, что нынешний сезон получается для него провальным», — приводит слова Пименова RT на русском.

По мнению эксперта, у Пиняева перспективное будущее, но ему необходимо прибавить в игре в обороне, тогда он сможет стать европейской звездой.

В текущем сезоне футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором трех голевых передач.