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Пименов: Пиняев может превратиться в звезду европейского масштаба

16 Ноября 2023 • 19:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием о нападающем «железнодорожников» Сергее Пиняеве.

«Казалось, недавно человек подавал надежды, а в 19 уже защищает цвета сборной. Пиняев неплохо проявил себя, хотя многие считают, что нынешний сезон получается для него провальным», — приводит слова Пименова RT на русском.

По мнению эксперта, у Пиняева перспективное будущее, но ему необходимо прибавить в игре в обороне, тогда он сможет стать европейской звездой.  

В текущем сезоне футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором трех голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Сергей Пиняев ещё теги

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