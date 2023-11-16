​Алдонин выбрал главное открытие первого круга РПЛ среди футболистов

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин выбрал футболиста, которого считает главным открытием первого круга Российской премьер-лиги. Алдонин выделил Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА.

«Файзуллаев - главное открытие и в ЦСКА, и в чемпионате. Он ярко ворвался в наш футбол, на парня приятно смотреть, он играет в атаку, остро», - цитирует Алдонина Metaratings.

Файзуллаев пополнил состав ЦСКА в летнее трансферное окно, перебравшись из «Пахтакора». За московскую команду узбекистанец провёл 20 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.

ЦСКА после первого круга занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.