​Скаут «Ювентуса» просмотрит Сперцяна

Слухи продолжают связывать атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна с «Ювентусом». Как сообщает TuttoMercatoWeb, скаут топ-клуба Серии А будет просматривать Сперцяна на матче между сборными Хорватии и Армении (21 ноября) в рамках отбора на чемпионат Европы.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Сперцян провёл за «Краснодар» 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт семь голов и три результативных паса на партнёров.