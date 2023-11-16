Футбольный агент подтвердил, что за Андреем Мостовым действительно следят в Европе

Известный футбольный агент Паулу Барбоза подтвердил, что за полузащитником питерского «Зенита» Андреем Мостовым следят в Европе.

«За ним действительно следят. И не только во Франции. Скауты просматривают всех талантливых футболистов крупных чемпионатов», - говорит Барбоза «РБ Спорту».

Ранее Мостовой рассказал, что мог перебраться во французскую команду – у игрока летом было предложение из Франции.

Барбоза добавил, что все игроки, которые сейчас в РПЛ выделяются, находится под «прицелом» европейских команд, поэтому шанс на дальнейшее повышение есть у каждого.

Ранее бывший зенитовец Александр Горшков предположил, что чемпионат Франции подходит Мостовому.