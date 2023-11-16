Лещук: «Не могу сказать, что я расстроился непопаданием в сборную»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, почему его несильно задело непопадание на ноябрьский сбор команды России. Вкратце – голкипер не строил больших ожиданий по этому поводу.

«Не могу сказать, что я расстроился, что не вызвали, так как не ожидал этого всерьез, потому что сейчас не так много матчей сыграл. Если бы вызвали, был бы рад», - говорит Лещук телеканалу «Матч ТВ».

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, почему третьим вратарём в сборную отправился Артур Нигматуллин из «Пари НН», а не Лещук.