Лещук рассказал, почему не любит смотреть футбол

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук признался, что не любит смотреть футбол и рассказал, почему так в его жизни сложилось.

«Вообще футбол не смотрю, отдыхаю от него. Когда включаю его, у меня идет перенасыщение, а я хочу оставлять интерес к тренировкам и играм», - говорит вратарь телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам прошедшего октября-месяца Лещука признали в лучшим в составе всего динамовского столичного клуба.

Ранее воспитанник «Динамо» рассказал о своей конкуренции с Антоном Шуниным за место в воротах «бело-голубых».