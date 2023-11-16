​Сёмин сделал выбор в категории «главный прорыв первого круга РПЛ»

Известный тренер Юрий Сёмин назвал команду, которая стала открытием первого круга чемпионата России. Экс-рулевой «Локомотива» выделил «Краснодар», лидирующий в турнирной таблице.

«Краснодар» в пятнадцати матчах первого круга смог набрать 32 очка. Второй «Зенит» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла.

«Главный прорыв в первом круге этого сезона – это «Краснодар». Они никогда не были после первого круга на первом месте в чемпионате», - цитирует Сёмина Metaratings.

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт в воскресенье, 26 ноября, - против «Урала» на выезде.