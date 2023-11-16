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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байдачный: «Ростов» с Карпиным не вылетит»

16 Ноября 2023 • 18:21 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
26.11 19:00

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный оценил текущее положение клуба в чемпионате России.

Напомним, что после первого круга дончане идут во второй половине турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 17 накопленными баллами. Отрыв от зоны вылета – пять очков. Возглавляет команду Валерий Карпин.

«Нет, я не думаю, что «Ростов» вылетит. При всех делах, «Ростов» – хорошая команда», - говорит Байдачный «Спорту День за Днём».

Параллельно Карпин возглавляет сборную России, которую 20 ноября ожидает товарищеский матч против кубинцев. «Ростов» в 16 туре РПЛ примет дома «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Анатолий Байдачный ещё теги

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