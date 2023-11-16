Стало известно, кто рассудит легенд ЦСКА и «Локомотива»

Ретроматч между легендами столичных «Локомотива» и ЦСКА рассудит бригада арбитров во главе с бывшим рефери РФПЛ Александром Гвардисом. Новостью делится пресс-служба РФС.

Помогать ему в роли линейных арбитров будут Антон Кобзев и Ринат Деушев, а роль резервного арбитра достанется Роману Чернову.

Гвардис работал на матчах элитного российского дивизиона 10 лет – с 2000 по 2010 годов. Сейчас экс-арбитр ФИФА работает инспектором матчей РПЛ.

Напомним, что легенды «Локо» и «армейцев» Москвы встретятся 19 ноября. Местом ретроматча станет «РЖД Арена» в Черкизове.