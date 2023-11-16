Лещук – о Шунине: «Каждую неделю у нас маленькая война»

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался о конкуренции с легендой «бело-голубых», опытным вратарём Антоном Шуниным. Напомним, что в последних матчах именно Лещук занял место основного голкипера динамовцев, а в ноябре был признан лучшим игроком октября в стане столичного клуба.

«Мы делаем одно дело. Приятно, когда говорят, что я первый, но кто будет играть – решает тренер. Мы с Антоном – два хороших вратаря, каждую неделю у нас маленькая война», - говорит Лещук телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Лещук одной статистической компанией был признан лучшим в РПЛ по предотвращённым голам в свои ворота.