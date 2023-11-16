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​Семак озвучил задачу на текущую международную паузу

16 Ноября 2023 • 17:55 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак озвучил задачу команды на текущую паузу, связанную с матчами сборных.

«Конечно, главная задача – тонус и игровая форма, потому что состав мы не можем наигрывать – погодные условия не позволяют работать много над какими-то техническими или тактическими элементами», - цитирует Семака сайт «Зенита».

В субботу, 18 ноября, «Зенит» проведёт товарищеский матч против «Нефтчи».

Отметим, что после пятнадцати туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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