​Семак озвучил задачу на текущую международную паузу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак озвучил задачу команды на текущую паузу, связанную с матчами сборных.

«Конечно, главная задача – тонус и игровая форма, потому что состав мы не можем наигрывать – погодные условия не позволяют работать много над какими-то техническими или тактическими элементами», - цитирует Семака сайт «Зенита».

В субботу, 18 ноября, «Зенит» проведёт товарищеский матч против «Нефтчи».

Отметим, что после пятнадцати туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два зачётных балла.