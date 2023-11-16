​Семак высказался о состоянии Кассьерры и Марио Фернандеса

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил повреждение в последнем матче Премьер-лиги против «Краснодара» (ничья 1:1). Несколько слов о состоянии колумбийца сказал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Что касается Матео Кассьерры, у него небольшое повреждение, он не сможет принять участие в этой игре [против «Нефтчи»], не полетел в сборную. Из травмированных футболистов все продолжают реабилитацию. Есть Марио Фернандес, который начинает занятия в общей группе фрагментарно», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Товарищеский матч против «Нефтчи» «Зенит» проведёт в ближайшую субботу, 18 ноября.

Отметим, что после первого круга «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на два очка. Ближайшую официальную игру команда Сергея Семака проведёт 25 ноября – против «Сочи».