В агентстве защитника бразильского «Сантоса» Жоакима отказались комментировать слухи о договорённости с «Краснодаром» по переходу футболиста.

«Сейчас не время говорить об этом», - сообщили корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в агентстве Casa Soccrer M9.

В Бразилии сообщают о том, что «Краснодар» уже якобы договорился с «Сантосом», однако по нашей информации до этого еще далеко. На Жоакима высокий спрос, в том числе к нему присматриваются другие российские клубы, помимо «быков».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 24-летний защитник близок к переходу в стан лидера Российской премьер-лиги.