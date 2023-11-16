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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак скучает по Лиге чемпионов

16 Ноября 2023 • 17:46 Комментировать (2)

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, скучает ли он по еврокубкам. Как известно, российские клубы из-за санкций уже больше полутора лет не выступают в турнирах под эгидой УЕФА. Пока сложно сказать, когда эти санкции могут быть сняты.

«Что касается еврокубков, конечно, они, особенно, Лига чемпионов - это приличный бонус за удачное выступление в чемпионате России. И атмосфера, и уровень клубов, которые там играют. На сегодняшний день это самый крупный клубный турнир. Всем хочется там играть, но, опять же, не все получается то, что хочется», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла. Ближайший матч Премьер-лиги «сине-бело-голубые» проведут в субботу, 25 ноября, - против «Сочи» на своём поле.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (2)
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pazzo_panda
16 Ноября 2023 в 18:53
Мы тоже очень скучаем по клоунам из Питера, стабильно занимавшим последнее место в группе ЛЧ!
superzina
16 Ноября 2023 в 18:13
Роль Семака в "успехах" Зенита в ЕК
10/11 18.000
11/12 19.000
12/13 14.000
13/14 16.000
14/15 17.000
15/16 19.000
16/17 12.000
17/18 14.000
И вот пришел Семак
18/19 10.000
19/20 9.000
20/21 5.000
21/22 8.000
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