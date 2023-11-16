​Семак скучает по Лиге чемпионов

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, скучает ли он по еврокубкам. Как известно, российские клубы из-за санкций уже больше полутора лет не выступают в турнирах под эгидой УЕФА. Пока сложно сказать, когда эти санкции могут быть сняты.

«Что касается еврокубков, конечно, они, особенно, Лига чемпионов - это приличный бонус за удачное выступление в чемпионате России. И атмосфера, и уровень клубов, которые там играют. На сегодняшний день это самый крупный клубный турнир. Всем хочется там играть, но, опять же, не все получается то, что хочется», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла. Ближайший матч Премьер-лиги «сине-бело-голубые» проведут в субботу, 25 ноября, - против «Сочи» на своём поле.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.