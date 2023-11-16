Личка подтвердил, что Смолов не сыграет с 2DROTS

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что нападающий и один из лидеров раздевалки «бело-голубых» Фёдор Смолов не сыграет за клуб против 2DROTS.

«Он продолжает лечиться после микротравмы, полученной в матче с «Сочи». В товарищеском матче не сыграет», - сказал Личка «Спорт-Экспрессу».

Матч третьей команды турнирной таблицы РПЛ против медийного футбольного клуба запланирован на грядущую субботу – это 18 ноября. В этом матче за «Динамо» сыграет и сам Личка.

Кстати, в минувшую среду, 15 ноября у Смолова родилась дочь.