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Личка подтвердил, что Смолов не сыграет с 2DROTS

16 Ноября 2023 • 17:42 Комментировать
Динамо Москва
...
2DROTS
18.11 17:30

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что нападающий и один из лидеров раздевалки «бело-голубых» Фёдор Смолов не сыграет за клуб против 2DROTS.

«Он продолжает лечиться после микротравмы, полученной в матче с «Сочи». В товарищеском матче не сыграет», - сказал Личка «Спорт-Экспрессу».

Матч третьей команды турнирной таблицы РПЛ против медийного футбольного клуба запланирован на грядущую субботу – это 18 ноября. В этом матче за «Динамо» сыграет и сам Личка.

Кстати, в минувшую среду, 15 ноября у Смолова родилась дочь.

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