Лещук: Знакомые попросили обыграть 2DROTS, потому что у них большая корона на голове

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился комментарием перед товарищеской игрой с медийным клубом 2DROTS.

— Мне несколько человек знакомых написали, что у 2DROTS большая корона на голове и попросили их обязательно обыграть, — цитирует Лещука журналист Александр Боярский в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Лещук принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контрольная встреча между «Динамо» и 2DROTS пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Арбитр должен дать свисток о начале игры в 17:30 по мск.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что Лещук останется на скамейке в матче с 2DROTS.