Ерохин и Кассьерра не сыграют против «Нефтчи»

Во время международной паузы питерский «Зенит» даром время не теряет – клуб отправится в Баку, чтобы сыграть в эту субботу, 18 ноября против бакинского «Нефтчи».

Как стало известно телеканалу «Матч ТВ», не сыграют за питерцев в грядущем матче лучший бомбардир РПЛ Матео Кассьерра и полузащитник Александр Ерохин. У обоих игроков – небольшие повреждения, которые клуб подробно не разглашает.

Напомним, что «Зенит» ушёл на международную паузу на втором месте турнирной таблицы Премьер-лиги – у действующего чемпиона 30 очков, что на два меньше, чем у лидирующего «Краснодара».