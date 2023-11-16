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Ерохин и Кассьерра не сыграют против «Нефтчи»

16 Ноября 2023 • 17:19 Комментировать
Нефтчи
...
Зенит
18.11 20:00

Во время международной паузы питерский «Зенит» даром время не теряет – клуб отправится в Баку, чтобы сыграть в эту субботу, 18 ноября против бакинского «Нефтчи».

Как стало известно телеканалу «Матч ТВ», не сыграют за питерцев в грядущем матче лучший бомбардир РПЛ Матео Кассьерра и полузащитник Александр Ерохин. У обоих игроков – небольшие повреждения, которые клуб подробно не разглашает.

Напомним, что «Зенит» ушёл на международную паузу на втором месте турнирной таблицы Премьер-лиги – у действующего чемпиона 30 очков, что на два меньше, чем у лидирующего «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин Матео Кассьерра ещё теги

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