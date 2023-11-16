Личка сыграет за «Динамо» против 2DROTS

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выйдет на поле в составе своей команды в товарищеском матче с медиаклубом 2DROTS. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых».

«Иногда недостаточно просто управлять командой — нужно взять все в свои ноги и показать уровень на поле», — написала пресс-служба динамовцев.

Напомним, клубный футбол ушел на международную паузу из-за матчей сборных. В этом промежутке времени «Динамо» и 2DROTS решили организовать товарищеский поединок. Встреча между командами должна пройти в 18 ноября. Начало события запланировано на 17:30 по московскому времени.

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