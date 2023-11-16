Личка рассказал, кто из футболистов сыграет с 2DROTS

Наставник «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о предстоящей товарищеской игре с 2DROTS.

«Для нас этот матч является подготовкой к игре с ЦСКА. Будут играть все, кто тренируется с командой, за исключением уехавших в сборную латиносов и Дасы. Выйдет и Бителло, и все остальные. В воротах сыграет Шунин, а Игорь Лещук отдохнет», — приводит слова тренера журналист Александр Боярский в своем телеграм-канале.

Товарищеский поединок между «Динамо» и 2DROTS пройдет в субботу, 18 ноября. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.