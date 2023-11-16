​В холдинге, владеющем «Манчестер Сити», ответили на вопрос о «Спартаке»

Гавин Джонсон, который является медиа-директором City Football Group, получил вопрос о том, мог ли холдинг приобрести часть акций «Спартака» в 2021 году.

«Действительно ли могла состояться покупка части акций «Спартака» в 2021 году? Я об этом не слышал», - цитирует Джонсона «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что City Football Group владеет целым рядом футбольных клубов по всей планете. Самым известным из них является «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

На текущий момент «Спартаком» владеет компания «Лукойл».