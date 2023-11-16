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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент ответил на вопрос о будущем Ренана в «Зените»

16 Ноября 2023 • 16:40 Комментировать

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с защитником «Зенита» Роберто Ренаном, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

Стоит сказать, что Ренан в последнее время получает мало игрового времени. В Премьер-лиге он не играет с середины августа.

«В настоящее время переговоры по Ренану не ведутся. Я не знаю, возможен ли его уход зимой», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит Sport24.

Роберту Ренану в октябре исполнилось 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 9 миллионов евро.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Роберт Ренан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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