​Агент ответил на вопрос о будущем Ренана в «Зените»

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с защитником «Зенита» Роберто Ренаном, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

Стоит сказать, что Ренан в последнее время получает мало игрового времени. В Премьер-лиге он не играет с середины августа.

«В настоящее время переговоры по Ренану не ведутся. Я не знаю, возможен ли его уход зимой», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит Sport24.

Роберту Ренану в октябре исполнилось 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 9 миллионов евро.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.