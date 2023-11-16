​Божович допускает, что «Локомотив» распиарил конфликт между Дзюбой и Пиняевым

Известный тренер Миодраг Божович прокомментировал слухи о драке между Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым в раздевалке «Локомотива».

Давая комментарий, Божович сказал, что Пиняеву следует уважать Дзюбу как старшего партнёра по команде. В то же время черногорский тренер допускает, что «Локомотив» мог сам распиарить эту историю.

«Если они и подрались, то ничего страшного, такое бывает в футболе. Иногда драка даже полезна для команды, чтобы она встряхнулась и проснулась. Может, Пиняев сильно обидел Дзюбу. Возможно, эту ситуацию распиарил сам клуб, очень умно сделали», - цитирует Божовича Metaratings.

После первого круга «Локомотив» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. При этом команда всего лишь на одно очко отстаёт от «Динамо», идущего третьим.

​Конфликт в «Локомотиве»: Дзюбу и Пиняева пришлось разнимать в раздевалке