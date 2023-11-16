​Агент Клаудиньо отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с полузащитником «Зенита» Клаудиньо, дал комментарий по поводу информации о возможном переходе футболиста в бразильский «Фламенго».

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Фламенго» начал переговорный процесс с «Зенитом» по трансферу 26-летнего Клаудиньо.

«Сейчас такой трансфер невозможен. Никаких контактов нет», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит Sport24.

В сезоне 2023/2024 Клаудиньо провёл 21 матч. В них бразилец записал на свой счёт четыре гола и четыре голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Клаудиньо в 20 миллионов евро.