​Глушенков вошёл в топ-50 игроков мира по созданию моментов

Специалисты из CIES Football Observatory обнародовали результаты очередного исследования. Оно представляет собой рейтинг из 100 лучших игроков мира по созданию моментов. Эксперты высчитали для футболистов индекс на основе ключевых показателей.

В рейтинге оказался один представитель России – Максим Глушенков из «Локомотива». Он расположился на 44-й позиции.

Отметим, что в топ-5 вошли Усман Дембеле из «ПСЖ», Лерой Сане из «Баварии», Нико Уильямс из «Атлетика», Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Мусса Диаби из «Астон Виллы».

Стоит сказать, что Максим Глушенков представляет «Локомотив» почти год – прошлой зимой он перебрался в московский клуб из «Крыльев Советов».