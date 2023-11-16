В «Рубине» оценили турнирное положение команды по итогам первого круга РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что после первого круга РПЛ казанская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 15 матчах. Отметим, что в чемпионате России «Рубин» не проигрывает с конца сентября.

По словам Дзюбы, в клубе не сильно удивлены попаданию в восьмёрку сильнейших, так как команда проделывает хорошую работу и знает свои возможности.

«Конечно, мы удовлетворены последними результатами. Видим, что командой была проделана очень качественная работа. Но в то же время мы понимаем наши недостатки, над чем нам нужно работать и в каких аспектах необходимо прибавлять», — цитирует Дзюбу Sport24.

Свой следующий матч «Рубин» проведёт 26 ноября против «Факела». Эта игра состоится в Казани и начнётся она в 16:30 по московскому времени.