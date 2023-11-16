Игрок «Рубина» Безруков: «Хочется играть среди легенд в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков согласился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, ранее призывавшего молодых российских игроков уезжать выступать в Европу.

По словам Безрукова, многие игроки РПЛ мечтают поиграть в Европе, так как там есть возможность принимать участие в еврокубковых турнирах.

«Хочется играть среди легенд в Лиге чемпионов на высоком уровне. Многие мечтают поиграть в Европе, в том числе и я», — цитирует Безрукова РИА Новости.

В нынешнем сезоне 21-летний Безруков провёл за «Рубин» 11 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 350 тысяч евро.