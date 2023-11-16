​От Соболева отказался клуб Серии А – названа причина

Александр Соболев мог бы поиграть в чемпионате Италии. Неназванный клуб Серии А рассматривал форварда «Спартака» в качестве кандидата на усиление состава, но дело не дошло даже до запросов. Как сообщает Metaratings, итальянский клуб привлекали игровые характеристики Соболева, однако от игрока отказались из-за проблем с дисциплиной. Так, в клубе Серии А обратили внимание на количество карточек и на скандалы, в частности на эпизод с неприличным жестом Соболева в весенней игре против ЦСКА.

Александру Соболеву 26 лет. В нынешнем сезоне он провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает Соболева в 9 миллионов евро.