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Анастасия Волочкова выбрала двух самых сексуальных футболистов из России

16 Ноября 2023 • 14:49 Комментировать (2)

Известная балерина Анастасия Волочкова выделила двух самых красивых и сексуальных российских футболистов. Волочкова назвала форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу и экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова, который уже повесил бутсы на гвоздь.

«Александр Кержаков и Артём Дзюба – два самых красивых и сексуальных футболиста России!» - сказала Волочкова, чьи слова приводит Sport24.

Волочкова отметила, что давно знакома с Кержаковым, и что с годами он стал лишь прекраснее. Что касается Дзюбы, то балерина напомнила, что защищала его в период критики. По словам Волочковой, в будущем Дзюба мог бы стать актёром кино.

Волочкова эмоционально отреагировала на интимные видео с Дзюбой

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Кержаков Артём Дзюба Анастасия Волочкова ещё теги
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Комментарии (2)
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ингерман
16 Ноября 2023 в 15:34
в будущем Дзюба мог бы стать актёром кино.
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ай дык он ужэ дибютировал в кино.. многа лямов прасмотров.. .. народный артист.. А-ха-ха-ха!! )))
TEREX
16 Ноября 2023 в 17:22
дык бро..)) таких рукастых артистаф дажы в галивуди ни найти..))
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