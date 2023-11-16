Анастасия Волочкова выбрала двух самых сексуальных футболистов из России

Известная балерина Анастасия Волочкова выделила двух самых красивых и сексуальных российских футболистов. Волочкова назвала форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу и экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова, который уже повесил бутсы на гвоздь.

«Александр Кержаков и Артём Дзюба – два самых красивых и сексуальных футболиста России!» - сказала Волочкова, чьи слова приводит Sport24.

Волочкова отметила, что давно знакома с Кержаковым, и что с годами он стал лишь прекраснее. Что касается Дзюбы, то балерина напомнила, что защищала его в период критики. По словам Волочковой, в будущем Дзюба мог бы стать актёром кино.

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