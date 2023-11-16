​Губерниев встал на защиту Березуцкого, которого Вяльбе назвала «козлом»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Елены Вяльбе – президента Федерации лыжных гонок России. На днях Вяльбе назвала Василия Березуцкого «козлом». Ранее экс-игрок ЦСКА посоветовал российским спортсменам переезжать в другие страны ради прогресса.

«Вот мне интересно, кто дал право этой тётеньке так говорить про Василия? Березуцкий – гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше чем Вяльбе, ибо он футболист! Футболист, который одержал много красивых побед за ЦСКА и сборную России!» - написал в своём телеграм-канале Губерниев, называя футбол спортом номер один в стране.

Губерниев добавил, что с мнением Василия Березуцкого о российских спортсменах можно соглашаться или не соглашаться. Но риторику Вяльбе комментатор назвал недопустимой.