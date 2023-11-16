«Фламенго» ведёт переговоры с «Зенитом» по возможному переходу Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может перейти во «Фламенго». Об этом сообщает Esportes R7.

По информации источника, представители бразильского клуба уже связались с «Зенитом» для того, чтобы обсудить потенциальную сделку. Отмечается, что «Фламенго» предложит «сине-бело-голубым» процент от будущей продажи игрока, чтобы снизить сумму трансфера.

В текущем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 21 матч, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 20 миллионов евро.

Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. В составе сборной Бразилии полузащитник успел стать олимпийским чемпионом.