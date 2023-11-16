«Ювентус» купит Сперцяна, если не договорится с Берарди

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян находится в трансферном шорт-листе туринского «Ювентуса». «Старая синьора» подпишет игрока «быков», если не сможет согласовать трансфер Доменико Берарди.

По сведениям Sky Sport, потенциальный трансфер Сперцяна обойдется итальянскому гранду в 15 миллионов евро. Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри лично заинтересован в услугах Эдуарда.

Контракт 23-летнего полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до завершения сезона-2025/2026. В нынешнем розыгрыше РПЛ Сперцян провел 15 матчей, забил семь мячей и сделал результативную передачу.